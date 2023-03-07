Яков Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1885
Сын: Алексей Яковов
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Меофий (?) Яковов
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно