Вязникова (Казунина) Екатерина Парменовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1920
Дата смерти?.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1940
Дочь: Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Вязников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2004