Вязникова (Казунина) Екатерина Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязникова (Казунина) Екатерина Парменовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1920

Дата смерти

?.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1940

Дочь: Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Вязников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязников Алексей Иванович

Смерть
?.04.2004
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