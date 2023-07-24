Шлемен Пётр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлемен Пётр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1955

Отец: Шлемен Евгений Иванович

Мать: Шлемен Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.02.1976

Дочь: Соловьёва Ирина Петровна

Мать ребёнка: Шлемена Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
18.02.1980

Сын: Шлемен Максим Петрович

Мать ребёнка: Шлемена Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1987

Сын: Шлемен Алексей Петрович

Мать ребёнка: Шлемена Надежда Николаевна

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