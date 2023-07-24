Шлемен Пётр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1955
Отец: Шлемен Евгений Иванович
Мать: Шлемен Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.02.1976
Дочь: Соловьёва Ирина Петровна
Мать ребёнка: Шлемена Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.1980
Мать ребёнка: Шлемена Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1987
Мать ребёнка: Шлемена Надежда Николаевна