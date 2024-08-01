Разумов Игорь Юрьевич
Место рожденияКрымская область, с Красновка
Дата рождения05.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1970
Отец: Разумов Юрий Владимирович
Мать: Мазгалова Алла Ивановна
Крымская область, с Красновка
Бракосочетание
16.08.1991
Жена: скрыто настройками приватности
г. Астрахань
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1992
Дочь: Кочетова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Астрахань
Рождение ребёнка
20.09.2004
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Астрахань