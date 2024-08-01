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Разумов Игорь Юрьевич

Место рождения

Крымская область, с Красновка

Дата рождения

05.09.1970

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1970

Отец: Разумов Юрий Владимирович

Мать: Мазгалова Алла Ивановна

Крымская область, с Красновка
Бракосочетание
16.08.1991

Жена: скрыто настройками приватности

г. Астрахань
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1992

Дочь: Кочетова Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Астрахань
Рождение ребёнка
20.09.2004

Сын: Разумов Никита Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Астрахань

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