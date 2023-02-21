Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти12.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Сумкин Филипп Киприянович
Рождение ребёнка
18.10.1854
Сын: Сумкин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Сумкин Филипп Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сумкин Филипп Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1891