Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

12.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сумкин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Сумкин Филипп Киприянович

Рождение ребёнка
18.10.1854

Сын: Сумкин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Сумкин Филипп Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Сумкин Филипп Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Филипп Киприянович

Смерть
12.09.1891
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