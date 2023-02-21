(Ильиных) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ильиных Дмитрий Алексеевич

Мать: Матрона Важенина

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