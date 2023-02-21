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(Ильиных) Анна Дмитриевна
(Ильиных) Анна Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Ильиных Дмитрий Алексеевич
1761 г.р.
Мать
(Ильиных) Матрона Важенина
Около 1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Ильиных Дмитрий Алексеевич
Мать:
Матрона Важенина
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