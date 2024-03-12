Офат Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офат Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Офат Петр Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Офат Пелагея Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Офат Иван Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Офат Параскева Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Офат Гаврило Юрьевич

Мать ребёнка: Офат Анастасия Мартыновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Офат Давид Юрьевич

Мать ребёнка: Офат Анастасия Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офат Анастасия Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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