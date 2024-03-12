Офат Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Офат Петр Осипович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Офат Пелагея Юрьевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Офат Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Офат Параскева Юрьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Офат Гаврило Юрьевич
Мать ребёнка: Офат Анастасия Мартыновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Офат Давид Юрьевич
Мать ребёнка: Офат Анастасия Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно