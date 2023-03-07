Кузнецов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Пётр Иванович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

07.01.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1818 по 1879
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
07.01.1879
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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