Тоногин Ефим Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Тоногин Федор Федорович
Мать: Тоногина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Тоногин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Павловна
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Тоногин Константин Ефимович
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Павловна
Смерть
После 1858