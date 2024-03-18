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Тоногин Ефим Федорович

Место рождения

Микляево, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Тоногин Федор Федорович

Мать: Тоногина Мария Андреевна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоногина Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Тоногин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Павловна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Тоногин Константин Ефимович

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Павловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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