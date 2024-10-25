Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова
Место рождения
Дата рожденияПосле 1860
Дата смерти02.10.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860
Отец: Кошелев Сидор Иванов
Мать: Евлампия Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Севастьянов Василий Степанович
Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов
Рождение ребёнка
23.10.1886
Сын: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов
Рождение ребёнка
21.10.1894
Сын: Стрельцов/Севастьянов Иаков Стефанов
Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов
Рождение ребёнка
14.06.1897
Дочь: (Стрельцова) Евфросинья Стефанова
Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов
Смерть
02.10.1942