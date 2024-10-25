Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова После 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянова (Кошелева?) Ульяна Сидорова

Место рождения

Нушполы, Талдомский, Московская область

Дата рождения

После 1860

Дата смерти

02.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860

Отец: Кошелев Сидор Иванов

Мать: Евлампия Данилова

Нушполы, Талдомский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884

Сын: Севастьянов Василий Степанович

Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1886

Сын: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1894

Сын: Стрельцов/Севастьянов Иаков Стефанов

Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов

Рождение ребёнка
14.06.1897

Дочь: (Стрельцова) Евфросинья Стефанова

Отец ребёнка: Севастьянов Стефан Максимов

Смерть
02.10.1942

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