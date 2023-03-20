Козлова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Павлович
Место жительства
Неизвестно
Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно