Козлова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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