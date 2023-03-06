Литвякова Пераскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1917
в июне 1916 была другая жена - Александра Иванова, родила ему дочь Анастасию
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.
Дочь: Нина Иванова
Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно