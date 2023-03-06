Литвякова Пераскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова Пераскева Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1917

Муж: Литвяков Иван Лукьянов

в июне 1916 была другая жена - Александра Иванова, родила ему дочь Анастасию
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1918 ст.

Дочь: Нина Иванова

Отец ребёнка: Литвяков Иван Лукьянов

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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