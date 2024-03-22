Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прибылов Гавриил Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: (Вилкова) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Вилков Григорий Герасимов
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
23.05.1914
Сын: Вилков Иван (Иоанн) Григорьевич
Отец ребёнка: Вилков Григорий Герасимов
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова Чубакова
Смерть
Неизвестно