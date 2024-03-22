Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прибылов Гавриил Никитин

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Григорий Герасимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: (Вилкова) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Вилков Григорий Герасимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
23.05.1914

Сын: Вилков Иван (Иоанн) Григорьевич

Отец ребёнка: Вилков Григорий Герасимов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова Чубакова
Смерть
Неизвестно

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