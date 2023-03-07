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Ефремов Афанасий Федорович
Ефремов Афанасий Федорович
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Место рождения
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Дата рождения
1844
Дата смерти
До 1850
Пол
Мужской
Отец
Ефремов Федор Александрович
1811 г.р.
Мать
Ефремова Евдокия Кузьминична
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Ефремов Федор Александрович
Мать:
Ефремова Евдокия Кузьминична
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1850
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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