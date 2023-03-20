Сергиева Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиева Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Сергиев Петр Прокофьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сергиев Василий Петрович

Отец ребёнка: Сергиев Петр Прокофьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сергиев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сергиев Петр Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиев Петр Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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