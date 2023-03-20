Сергиева Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Сергиев Петр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Сергиев Петр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сергиев Петр Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно