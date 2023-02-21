Шлыков Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлыков Иван Федорович

Шлыков Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлыков Федор

Мать: Шлыкова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлыкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шлыкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Александр Иванович

Мать ребёнка: Шлыкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлыков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Шлыкова Анна

Смерть
18.01.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close