Шлыков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.01.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шлыков Федор
Мать: Шлыкова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлыкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шлыкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлыков Александр Иванович
Мать ребёнка: Шлыкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шлыкова Анна
Смерть
18.01.1975