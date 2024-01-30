Соглаев Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Соглаев Алексей
Мать: Соглаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соглаева Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно