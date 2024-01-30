Соглаев Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоглаев Юрий Алексеевич

Соглаев Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Соглаев Алексей

Мать: Соглаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соглаева Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соглаев Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соглаев Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соглаев Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.