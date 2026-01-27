Богомолова (Шульговская) Софья Сергеевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Шульговская) Софья Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1891

умерла 1960

Отец
Куракин Фёдор Алексеевич18.04.1842 г.р.
Супруги
Богомолов Иван Васильевич1877 г.р.
Майков Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Богомолова Фелицата Ивановна19.12.1915 г.р.
Богомолов Сергей Иванович20.02.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Куракин Фёдор Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майков Василий Иванович

Бракосочетание
08.04.1915

Муж: Богомолов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/6e7d7c40-5985-43c8-8ffa-a834f1f6f2df/184?center=2021+1359

Рождение ребёнка
19.12.1915

Дочь: Богомолова Фелицата Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.02.1917

Сын: Богомолов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1960

Место погребения: Рогожское кладб., Москва

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