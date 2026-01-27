Богомолова (Шульговская) Софья Сергеевна
женский, родилась 1891
умерла 1960
ОтецКуракин Фёдор Алексеевич18.04.1842 г.р.
Супруги
Богомолов Иван Васильевич1877 г.р.
Майков Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Богомолова Фелицата Ивановна19.12.1915 г.р.
Богомолов Сергей Иванович20.02.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Куракин Фёдор Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.04.1915
Рождение ребёнка
19.12.1915
Дочь: Богомолова Фелицата Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1917
Сын: Богомолов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич
Смерть
1960