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Кирик Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1960

Отец: Кирик Иван Сергеевич

Мать: Евгения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибут Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
09.03.1978

Сын: Шибут Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шибут Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1983

Сын: Шибут Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шибут Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
06.01.1986

Сын: Шибут Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шибут Николай Алексеевич

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