Кирик Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1960
Отец: Кирик Иван Сергеевич
Мать: Евгения Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1978
Сын: Шибут Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шибут Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1983
Отец ребёнка: Шибут Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
06.01.1986
Отец ребёнка: Шибут Николай Алексеевич