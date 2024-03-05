Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Игнатий Петров

Мать: Анна Кондратьева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иоанович

д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Иоанович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иоанович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иоанович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иоанович

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Ефим (Евфимий) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иоанович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Федора Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иоанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иоанович

Смерть
Неизвестно
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