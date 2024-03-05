Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Игнатий Петров
Мать: Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иоанович
д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Иоанович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иоанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иоанович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иоанович
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Ефим (Евфимий) Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иоанович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Федора Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иоанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иоанович
Смерть
Неизвестно