Наталья Трифонова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти09.08.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
21.04.1833 ст.
Муж: Иван Ефимов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.08.1868 ст.
Причина смерти: горячка