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Наталья Трифонова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

09.08.1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
21.04.1833 ст.

Муж: Иван Ефимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.08.1868 ст.
Причина смерти: горячка
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