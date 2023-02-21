Арбогаст (Arbogast) Мария Барбара (Maria Barbara)
Место рожденияАшбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения27.06.1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1694
Отец: Арбогаст Якоб
Мать: Мария Катарина
Ашбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.06.1715
Муж: Бейер Теобальд
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.10.1716
Дочь: Бейер Анна Мария
Отец ребёнка: Бейер Теобальд
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно