Арбогаст (Arbogast) Мария Барбара (Maria Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбогаст (Arbogast) Мария Барбара (Maria Barbara)

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Место рождения

Ашбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

27.06.1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1694

Отец: Арбогаст Якоб

Мать: Мария Катарина

Ашбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
17.06.1715

Муж: Бейер Теобальд

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.10.1716

Дочь: Бейер Анна Мария

Отец ребёнка: Бейер Теобальд

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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