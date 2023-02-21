Пригорко (Шауэрман) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пригорко (Шауэрман) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Шауэрман Иван Иоганнович

Мать: Шауэрман Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Пригорко Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Пригорко Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пригорко Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Пригорко Анатолий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пригорко Анатолий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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