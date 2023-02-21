Пригорко (Шауэрман) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Шауэрман Иван Иоганнович
Мать: Шауэрман Лидия Яковлевна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Пригорко Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Пригорко Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пригорко Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Пригорко Анатолий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно