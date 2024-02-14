Османов Ахтям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османов Ахтям

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Османова (Зарипова) Муршидя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Алимджан

Мать ребёнка: Османова (Аляутдинова) Зяйнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Османова (Аляутдинова) Зяйнаб

Рождение ребёнка
16.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Османова (Аляутдинова) Зяйнаб

Рождение ребёнка
27.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Османова (Аляутдинова) Зяйнаб

Смерть
Неизвестно

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