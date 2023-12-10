Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти23.01.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Косьма Иванов
Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович
Смерть
23.01.1901 ст.
Вдова от 1 брака жена Ивана Иванова в 80 лет от старости