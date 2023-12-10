Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

23.01.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Косьма Иванов

Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Хабышев Павел Иванович

Отец ребёнка: Хабышев Иван Иванович

Смерть
23.01.1901 ст.
Вдова от 1 брака жена Ивана Иванова в 80 лет от старости
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