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(Ладыгина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Алексеевка

Дата рождения

17.11.1878

Дата смерти

01.01.1879

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1878

Отец: Ладыгин Иван Михайлович

Мать: Ладыгина Александра Дмитриевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Огарков АИ, Ладыгина Евфросиния Федорова
Смерть
01.01.1879
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка
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