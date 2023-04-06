(Ладыгина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.11.1878
Дата смерти01.01.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1878
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Огарков АИ, Ладыгина Евфросиния Федорова
Смерть
01.01.1879
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка