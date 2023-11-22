(Родионова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Скибина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Дулимов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дулимов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дулимов Николай Васильевич
Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.11.1928
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Дулимов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край