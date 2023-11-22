(Родионова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Скибина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Дулимов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Дулимов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дулимов Николай Васильевич

Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.11.1928

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Дулимов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулимов Николай Васильевич

Смерть
1938
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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