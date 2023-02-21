Курицына (Шарова) Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурицына (Шарова) Ефросинья Дмитриевна

Курицына (Шарова) Ефросинья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1936 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шаров Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1936

Дочь: Кортусова Галина Семеновна

Отец ребёнка: Курицын Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
03.04.1941

Сын: Курицын Геннадий Семёнович

Отец ребёнка: Курицын Семён Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицын Семён Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Семён Матвеевич

Смерть
1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close