Курицына (Шарова) Ефросинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Шаров Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1936
Дочь: Кортусова Галина Семеновна
Отец ребёнка: Курицын Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
03.04.1941
Сын: Курицын Геннадий Семёнович
Отец ребёнка: Курицын Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курицын Семён Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962