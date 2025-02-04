Силинский Николай Петрович 19.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Силинский Николай Петрович

Автор
ИУ
Ульяновский И.

мужской, родился 19.06.1936

умер 09.01.2011

Мать
(Силинская (Ульяновская)) Елизавета АлександровнаОколо 1911 г.р.
Отец
Силинский ПётрНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1936

Отец: Силинский Пётр

Мать: (Силинская (Ульяновская)) Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Вологодская область, Тарногский район, д. Погоняевская

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.