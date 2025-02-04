Силинский Николай Петрович
мужской, родился 19.06.1936
умер 09.01.2011
Мать(Силинская (Ульяновская)) Елизавета АлександровнаОколо 1911 г.р.
ОтецСилинский ПётрНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Вологодская область, Тарногский район, д. Погоняевская
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2011