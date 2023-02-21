Лавринович (Ядрихинская) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринович (Ядрихинская) Тамара Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1986

Дочь: Каминова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Лавринович Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1989

Сын: Лавринович Антон Андреевич

Отец ребёнка: Лавринович Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавринович Андрей Иванович

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