Лавринович (Ядрихинская) Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1986
Дочь: Каминова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Лавринович Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1989
Сын: Лавринович Антон Андреевич
Отец ребёнка: Лавринович Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно