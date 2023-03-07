Спасоломская Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Спасоломская Александра Александровна
Отец ребёнка: Спасоломский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Спасоломский Леонид Александрович
Отец ребёнка: Спасоломский Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно