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Спасоломская Надежда Ивановна

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Место рождения

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Спасоломский Александр Васильевич

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Спасоломская Александра Александровна

Отец ребёнка: Спасоломский Александр Васильевич

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Спасоломский Леонид Александрович

Отец ребёнка: Спасоломский Александр Васильевич

Сулонда, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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