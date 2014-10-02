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Магомаев Роман Русланович
Магомаев Роман Русланович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.2014
Пол
Мужской
Отец
Магомаев Руслан
1993 г.р.
Мать
Магомаева Яна Игоревна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2014
Отец:
Магомаев Руслан
Мать:
Магомаева Яна Игоревна
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