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Никулин Михаил Ананьевич

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Место рождения

Елкино, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Никулин Ананий

Мать: не указана

Елкино, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Никулина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона

Рождение ребёнка
1926

Сын: Никулин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Никулина Нила Михайловна

Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никулин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона

Рождение ребёнка
1946

Сын: Никулин ??? Михайлович

Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Домна Фёдорона

Смерть
Неизвестно
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