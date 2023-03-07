Никулин Михаил Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Никулин Ананий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Никулина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона
Рождение ребёнка
1926
Сын: Никулин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Никулина Нила Михайловна
Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никулин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Никулина Домна Фёдорона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Домна Фёдорона
Смерть
Неизвестно