Евдокия Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Капитон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Смерть
Неизвестно