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Евдокия Кирилловна

Место рождения

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Капитон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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