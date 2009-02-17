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Харитонова Роман Андреевна
Харитонова Роман Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.2009
Пол
Мужской
Отец
Харитонов Андрей Андреевич
Мать
Хопонова Ирина Борисовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2009
Отец:
Харитонов Андрей Андреевич
Мать:
Хопонова Ирина Борисовна
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