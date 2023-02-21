Хвостов Михаил Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Михаил Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Хвостов Ефим Иванов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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