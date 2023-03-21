Теплов Александр Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Александр Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплов Вениямин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Теплова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Теплова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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