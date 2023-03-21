Теплов Александр Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теплов Вениямин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Теплова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Теплова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теплова Татьяна
Смерть
Неизвестно