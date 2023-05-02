Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1946

Дата смерти

02.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1946

Отец: Калиниченко Константин Спиридонович

Мать: Калиниченко (Катухова) Ольга Никитична

Рождение ребёнка
29.12.1970

Дочь: Галина (Михейчикова) Винокурова Николаевна

Отец ребёнка: Михейчиков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1972

Дочь: Хлопцева (Михейчикова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Михейчиков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1975

Сын: Михейчиков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Михейчиков Николай Васильевич

Смерть
02.05.2023

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