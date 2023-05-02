Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1946
Дата смерти02.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1946
Рождение ребёнка
29.12.1970
Дочь: Галина (Михейчикова) Винокурова Николаевна
Отец ребёнка: Михейчиков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1972
Дочь: Хлопцева (Михейчикова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Михейчиков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1975
Сын: Михейчиков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Михейчиков Николай Васильевич
Смерть
02.05.2023