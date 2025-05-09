Nikolaeva (Gromova) Emilia Ampleevna
женский, родилась 1925, Poshehonje-Volodarsk, Yaroslavskaya obl
умерла Неизвестно, Belarus Gomel
Супруги
Дети
Nikolaev Sergey Aleksandrovich1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Poshehonje-Volodarsk, Yaroslavskaya obl
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
1946
Сын: Nikolaev Sergey Aleksandrovich
Отец ребёнка: Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)
Lvov
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)
Lvov
Смерть
Неизвестно
Belarus Gomel