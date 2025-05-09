Nikolaeva (Gromova) Emilia Ampleevna 1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Nikolaeva (Gromova) Emilia Ampleevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1925, Poshehonje-Volodarsk, Yaroslavskaya obl

умерла Неизвестно, Belarus Gomel

Супруги
Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)12.12.1921 г.р.
Дети
Nikolaev Sergey Aleksandrovich1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Poshehonje-Volodarsk, Yaroslavskaya obl

Бракосочетание
1944

Муж: Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)

Рождение ребёнка
1946

Сын: Nikolaev Sergey Aleksandrovich

Отец ребёнка: Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)

Lvov

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)

Lvov

Смерть
Неизвестно
Belarus Gomel

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