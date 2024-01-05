Милашенко (Малашенко) Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1934
Отец: Милашенко Павел Иванович
Мать: Милашенко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымченко Светлана
Мать ребёнка: Милашенко (малашенко) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Елена
Мать ребёнка: Милашенко (малашенко) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно