Милашенко (Малашенко) Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашенко (Малашенко) Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1934

Отец: Милашенко Павел Иванович

Мать: Милашенко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дымченко Светлана

Мать ребёнка: Милашенко (малашенко) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Елена

Мать ребёнка: Милашенко (малашенко) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милашенко (малашенко) Евдокия

Смерть
Неизвестно
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