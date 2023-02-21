Клинков Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинков Александр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клинков Илья Иванович

Мать: Клинкова Ленмира Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разливинская Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клинкова Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

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