Козлов Фёдор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1899
Дата смерти21.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1925
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна
Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Серкова Ефросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1929
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1932
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1933
Сын: Козлов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: Живогляд Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна
Смерть
21.03.1962
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно