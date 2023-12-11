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Козлов Фёдор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1899

Дата смерти

21.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1899

Отец: Козлов ?

Мать: Козлова ?

Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Козлов Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна

Нагибово, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
25.09.1926

Дочь: Серкова Ефросинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1929

Сын: Козлов Леонид Фёдорович

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Козлов Нестор Фёдорович

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1933

Сын: Козлов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: Живогляд Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Козлова Клавдия Ивановна

Смерть
21.03.1962
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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