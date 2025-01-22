(Исаева) Евдокия
женский, родилась 23.06.1907, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла 01.07.1907, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецИсаев Платон16.11.1878 г.р.
МатьИсаева (Шленская) Ольга01.07.1881 г.р.
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Рождение
23.06.1907
Отец: Исаев Платон
Мать: Исаева (Шленская) Ольга
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
24.06.1907
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.07.1907
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область