(Исаева) Евдокия 23.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

(Исаева) Евдокия

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 23.06.1907, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла 01.07.1907, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Исаев Платон16.11.1878 г.р.
Мать
Исаева (Шленская) Ольга01.07.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1907

Отец: Исаев Платон

Мать: Исаева (Шленская) Ольга

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Крещение
24.06.1907
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Восприемники: Той же деревни крестьяне Иван Павлов Балобанов и Ипполита Сергеева Селезнева жена Пелагея Евфимиева

Смерть
01.07.1907
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Причина смерти: Слабое рождение

Мы используем куки для улучшения работы сайта.