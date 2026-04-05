Хит Гордон Леопольд Гэмбир
мужской, родился 19.05.1920
умер ?.07.1997, графство Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Супруги
Хит (Ребиндер) Елизавета Павловна27.08.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1997
графство Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии