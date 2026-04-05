Хит Гордон Леопольд Гэмбир 19.05.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Хит Гордон Леопольд Гэмбир

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.05.1920

умер ?.07.1997, графство Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Супруги
Хит (Ребиндер) Елизавета Павловна27.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хит (Ребиндер) Елизавета Павловна

Смерть
?.07.1997
графство Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

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