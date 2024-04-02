Корнилова (Остроумова) Таисия
Место рожденияг. Семенов
Дата рождения05.06.1884
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884
Отец: Остроумов Михаил
г. Семенов
Работа или профессия
С 1902
Церковно-приходская школа Покровское Семеновский р-н
учитель
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Корнилов Борис
Отец ребёнка: Корнилов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Шабарова Елизавета
Отец ребёнка: Корнилов Петр Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Александра
Отец ребёнка: Корнилов Петр Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Новослободская
Смерть
1979