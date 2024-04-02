Корнилова (Остроумова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Остроумова) Таисия

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

05.06.1884

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1884

Отец: Остроумов Михаил

Мать: Остроумова Екатерина Лукинична

г. Семенов
Работа или профессия
С 1902
Церковно-приходская школа Покровское Семеновский р-н
учитель
Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Корнилов Борис

Отец ребёнка: Корнилов Петр Тарасович

Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Шабарова Елизавета

Отец ребёнка: Корнилов Петр Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Александра

Отец ребёнка: Корнилов Петр Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Петр Тарасович

Место жительства
Неизвестно
ул. Новослободская
Смерть
1979
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