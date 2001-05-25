Дик Сергей Данилович
Место рождениясело Горбуново Исетского района Тюменской области
Дата рождения04.12.1957
Дата смерти25.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1957
Отец: Дик Даниил Яковлевич
село Горбуново Исетского района Тюменской области
Бракосочетание
01.07.1978
Жена: Дик Вера Михайловна
Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дик Вера Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1984
Дочь: Приходько Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Дик Вера Михайловна
Смерть
25.05.2001