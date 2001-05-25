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Дик Сергей Данилович

Место рождения

село Горбуново Исетского района Тюменской области

Дата рождения

04.12.1957

Дата смерти

25.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1957

Отец: Дик Даниил Яковлевич

Мать: Дик Александра Андрияновна

село Горбуново Исетского района Тюменской области
Бракосочетание
01.07.1978

Жена: Дик Вера Михайловна

Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дик Вера Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.11.1984

Дочь: Приходько Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Дик Вера Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
25.05.2001
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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