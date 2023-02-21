Семейкин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Семейкин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семейкина Марина
Бушланово, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семейкина Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семейкина Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семейкин Николай
Мать ребёнка: Семейкина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести
Причина смерти: На войне | Пропал без вести