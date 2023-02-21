Семейкин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкин Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Семейкин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семейкина Марина

Бушланово, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семейкина Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семейкина Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семейкин Николай

Мать ребёнка: Семейкина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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