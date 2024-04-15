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Русаков Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Русаков Михайло Федорович

Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Русаков Пахом Федорович

Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна

Место жительства
С 1795 по 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1804

Сын: Русаков Михайло Федорович

Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна

Место жительства
После 1812
Казаткуль, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелудякова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Маремьяна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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