Русаков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Русаков Михайло Федорович
Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна
Место жительства
С 1795 по 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1804
Сын: Русаков Михайло Федорович
Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна
Место жительства
После 1812
Казаткуль, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелудякова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Русакова Маремьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно