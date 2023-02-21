Желонкин Обрам Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Желонкин Алексей Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Орлова Саламия Обрамовна
Мать ребёнка: Желонкина Катерина Александровна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Желонкина Катерина Александровна
Место жительства
Неизвестно
Березовский оброчный стан, деревня Ивана Скороходова
Смерть
Неизвестно