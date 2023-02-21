Желонкин Обрам Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелонкин Обрам Алексеевич

Желонкин Обрам Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Желонкин Алексей Лукич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Орлова Саламия Обрамовна

Мать ребёнка: Желонкина Катерина Александровна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Желонкин Мосей Обрамович

Мать ребёнка: Желонкина Катерина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Березовский оброчный стан, деревня Ивана Скороходова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close