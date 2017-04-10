Даниелян Таисия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниелян Таисия Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.2017

Пол

Женский

Отец

1996 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2017

Отец: Даниелян Аркадий Георгиевич

Мать: не указана

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